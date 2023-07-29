Güney Koreli fizikçilerden LK-99 isimli süper iletken keşfi

Güney Koreli bilim insanlarından yeni bir süper iletken buluşu geldi. ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan William & Mary Üniversitesi'nde Fizik Araştırma Profesörü olan Hyun-Tak Kim ve ekip arkadaşları oda sıcaklığında ve ortam basıncında elektriği iletebilen LK-99 adlı bir süper iletken ürettiklerini duyurdu. Bu süper iletkenlerin elektriğin herhangi bir dirençle karşılaşmadan hareket edebildiği malzemeler olduğu belirtilirken enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceği iddia ediliyor. Çalışma geliştirildiği takdirde, trenlerin havada gidebilmesini ve daha hızlı yanıt veren bilgisayarların üretilebilmesi adına oda sıcaklığında çalışan bir süper iletkenle ileriye doğru büyük bir adım atılabilir ve bu da dünyayı değiştirebilir.

SÜPER İLETKENLER, -273.15 DERECEDE ELEKTRİĞİ İLETEBİLİYORDU



Süper iletkenler, kendi içlerinde yeni bir şey değil. İlk olarak 1 asır önce keşfedilen bu süper iletkenler, o zamanlar -273.15 gibi inanılmaz düşük derecelerde elektriği iletebiliyorken bu da uygulama alanlarını sınırlıyordu. O zamandan bu yana ilerlemeler kaydedildi ve süper iletkenler bugün MRI makinelerinden elektrik transformatörlerine kadar her şeyde kullanılıyor, ancak yine de soğuk kalabilmek için önemli miktarda güç gerektiriyor.