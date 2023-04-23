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Dünya

Güney Koreli gençler, Kuzey'le birleşmek istemiyor

Güney Koreli gençlerin yüzde 61'i, Kuzey Kore ile yeniden birleşmenin gerekli olmadığını düşünüyor.

AA23 Nisan 2023 Pazar 14:59 - Güncelleme:
Güney Koreli gençler, Kuzey'le birleşmek istemiyor
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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, 13-18 Nisan'da 20 ve 30'lu yaşlarındaki 1001 Güney Koreli ile yapılan ankette Korelerin yeniden birleşmesine ilişkin görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 61'i, "kesinlikle gerekli değil" derken yüzde 24'ü "kesinlikle gerekli" olduğu yönünde görüş bildirdi.

Ankette katılımcılara Çin, Kuzey Kore, ABD ve Japonya ile ilgili görüşleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 91'i Çin'e, yüzde 88'i de Kuzey Kore'ye karşı "olumsuz görüşleri" olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, katılımcıların yüzde 67'si ABD'ye, yüzde 63'ü de Japonya'ya karşı "olumlu görüşleri" olduğunu belirtti.

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