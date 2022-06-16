Güney Kore'nin ''Nuri'' roketinin fırlatılması bir kez daha ertelendi

Yonhap haber ajansının haberine göre, Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), bugün Goheung-gun kentindeki Naro Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanan roketin oksitleyen tank sensöründe arıza meydana geldiğini açıkladı.

Enstitü, olumsuz hava şartları nedeniyle fırlatılması bugüne ertelenen "Nuri"nin, teknik arıza nedeniyle süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Arıza tespiti için roketin incelenmesine başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Roketin ikinci denemesinin olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Haziran'a ertelendiği bildirilmişti.

Nuri, ilk kez 21 Ekim 2021'de, başkent Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki uzay merkezinden fırlatılmıştı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, roketin hızlı şekilde yol aldığını ancak roket üzerindeki 1,5 ton yapay uydunun yörüngeye oturtulamadığını açıklamıştı.

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını duyurmuştu.

Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 200 ton ağırlığında ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette, 6 motor bulunuyor.