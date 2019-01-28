Güney Kore'nin yapay yağmur yağdırma girişimi başarısız oldu

Güney Kore, bu ayın başlarında üç gün boyunca aşırı hava kirliliğine maruz kaldı. Halk ve Güney Kore hükûmeti bu kirliliğe Çin'in sebep olduğunu iddia ediyor. Cuma günü Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), yağmur yağdırıp hava kirliliği ile mücedele etmek için gümüş iyodür kimyasalı bulunan bir uçağı bulutların içine gönderdi. Ancak bu yapay yağmur yağdırma girişimi başarısız oldu.

BİR YAĞMUR OLUŞTURMA YÖNTEMİ: BULUT TOHUMLAMA

Bulut tohumlama olarak ifade edilen bu olgu için çeşitli yöntemlere başvuruluyor. Bulutlara gümüş iyodür kristalleri ekleniyor ve bunların etrafında buharın sıvılaşarak yağmur damlasına dönüşmesi sağlanıyor. Bu kristaller genellikle uçaktan bırakılıyor. Çin bu tohumlama işlemi için roket kullanılabiliyor.

1947'de Bernard Vonnegut, gümüş iyodürü bulut tohumlama işleminde kullandı. Gümüş iyodür, buz kristaline benzer bir kristal yapısına sahip olduğu için -4°C ve daha düşük sıcaklıklarda etkili bir buz çekirdeği olarak hizmet eder. Gümüş iyodürü kullanmak, kuru buzdan daha kolaydır . Çünkü bir uçağın kanadından çıkan veya yer yüzeyindeki kaynaklardan çıkan yanıcı maddelerden buluta taşınabilir. Diğer maddeler örneğin kurşun iyodür ve bakır sülfür de etkili buz çekirdeği olmasına rağmen, gümüş iyodür bulut tohumlama işlemlerinde en yaygın olarak kullanılmaktadır.

GÜNEY KORE'NİN İLK YAPAY YAĞMUR YAĞDIRMA DENEMESİ BAŞARISIZ OLDU

Güney Kore Çin'den geldiğini iddia ettiği bunaltıcı ince bir toz bulutunu yağmur yağdırarak bastırmayı / temizlemeyi hedefleyerek başlattığı bulut tohunlama yönteminin başarısız olduğunu bildirdi. Kore Meteoroloji İdaresi yaptığı açıklamada, "Deneyin ilk analizi hayal kırıklığı yarattı. Birkaç dakika zayıf, puslu bir yağmur tespit edilirken, önemli bir yağış gözlemi olmadı." dedi.

KMA açıklamanın devamında, "Bunu tam bir başarısızlık olarak nitelendiremeyiz zira bu ilk denemeydi. Bu konuda gerekli araştırmayı yapabilmek ve bu teknolojiyi tam anlamıyla kullanabilmek için iyi bir fırsattı." denildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae- geçen hafta, yetkililerine, konuyu "doğal afet" olarak ele almalarını tavsiye etmiş, "Çin'den gelen ince tozlarla ilgili endişelerini" dile getirerek Pekin ile işbirliği yapılmasını istemişti.

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