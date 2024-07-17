Goch, Tribune haber sitesine, Sudan'da Nisan 2023 ortasında başlayan çatışmaları durdurmaya yönelik girişimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Vekili Goch, "koordineli olmayan girişimlerin" çok olmasının aktörleri ve paydaşları zayıflattığını ve kafalarını karıştırdığını, bunun da barış sürecini geciktirdiğini ileri sürdü.

"Hedefler aynı olsa bile bu süreçlerin koordine edilmesi gerekmektedir." diyen Goch, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'ın savunduğu "açıklığa ve ortak çabalara" ihtiyaç olduğunu belirtti.

ÇATIŞMALARIN SON BULMASI İÇİN GİRİŞİMLER

Mısır, 6 Temmuz'da, Sudan'da bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın durdurulması için ülkenin sivil siyasi gruplarını çeşitli bölgesel ve küresel paydaşlarla bir araya getirmek amacıyla başkenti Kahire'de konferans düzenlemişti.

Afrika Birliği ise 10 Temmuz'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Sudanlı siyasi aktörleri bir araya getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de 12 Temmuz'da, yardım dağıtımını kolaylaştırmak, sivilleri korumak ve olası bir ateşkese ulaşmak amacıyla İsviçre'nin başkenti Cenevre'de himayesinde dolaylı müzakere sürecini başlatmıştı.

Öte yandan, geçen hafta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hireyci, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'ı ziyaret ederek, çatışmaların çözüm yollarını görüşmek için Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmüştü.