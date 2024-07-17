İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0976
  • EURO
    36,2427
  • ALTIN
    2627.34
  • BIST100
    11062.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Sudan, Sudan'daki çatışmaların son bulmasını istiyor: Süreç koordine edilmeli
Dünya

Güney Sudan, Sudan'daki çatışmaların son bulmasını istiyor: Süreç koordine edilmeli

Sudan'da iç savaş aralıksız devam ederken, Güney Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ramadan Mohamed Abdallah Goch, komşu ülkedeki savaşın son bulmasına yönelik 'koordineli olmayan çözüm girişimlerinin' barış sürecini geciktirdiğini savundu.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Güney Sudan, Sudan'daki çatışmaların son bulmasını istiyor: Süreç koordine edilmeli
ABONE OL

Goch, Tribune haber sitesine, Sudan'da Nisan 2023 ortasında başlayan çatışmaları durdurmaya yönelik girişimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Vekili Goch, "koordineli olmayan girişimlerin" çok olmasının aktörleri ve paydaşları zayıflattığını ve kafalarını karıştırdığını, bunun da barış sürecini geciktirdiğini ileri sürdü.

"Hedefler aynı olsa bile bu süreçlerin koordine edilmesi gerekmektedir." diyen Goch, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'ın savunduğu "açıklığa ve ortak çabalara" ihtiyaç olduğunu belirtti.

ÇATIŞMALARIN SON BULMASI İÇİN GİRİŞİMLER

Mısır, 6 Temmuz'da, Sudan'da bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın durdurulması için ülkenin sivil siyasi gruplarını çeşitli bölgesel ve küresel paydaşlarla bir araya getirmek amacıyla başkenti Kahire'de konferans düzenlemişti.

Afrika Birliği ise 10 Temmuz'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Sudanlı siyasi aktörleri bir araya getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de 12 Temmuz'da, yardım dağıtımını kolaylaştırmak, sivilleri korumak ve olası bir ateşkese ulaşmak amacıyla İsviçre'nin başkenti Cenevre'de himayesinde dolaylı müzakere sürecini başlatmıştı.

Öte yandan, geçen hafta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hireyci, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'ı ziyaret ederek, çatışmaların çözüm yollarını görüşmek için Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.