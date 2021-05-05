Güney Sudan'da 800 bin kişi, hayat kurtaran temel hizmetlere erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya

AA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:27

Ülke içinde yerlerinden edilenler, geri dönenler, zorlu şartlarda yaşayan ve çatışmalardan etkilenenlerin Kovid-19 salgını ve yağmur mevsimiyle gelen sellerin etkisiyle daha büyük tehlikelerle karşılaşacaklarını belirten örgüt, AIDS ve tüberküloz gibi hastalıkların tespit ve tedavisi ile beş yaş altı çocukların yetersiz beslenme sorunuyla ilgili taramalarının yapılabilmesi için mali destek çağrısı yaptı.

Örgüt, Güney Sudan'da 800 binden fazla kişinin hayat kurtaran temel hizmetlere erişimi kaybetme riski taşıdığını kaydederek, savunmasız insanlara hayat kurtaran sağlık hizmetlerini sunmaya devam etmek için aylık yaklaşık 700 bin dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.