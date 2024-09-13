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Dünya

Güney Sudan'da bu yıl yapılması planlanan seçimler 2026'ye ertelendi

Güney Sudan Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki geçiş döneminin 2 yıl daha uzatıldığı belirtilerek, bu yılın aralık ayında yapılması planlanan seçimlerin 22 Aralık 2026'ye ertelendiği bildirildi.

IHA13 Eylül 2024 Cuma 23:22 - Güncelleme:
Güney Sudan'da bu yıl yapılması planlanan seçimler 2026'ye ertelendi
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Güney Sudan'da bağımsızlığın ilan edildiği 2011'den bu yana yapılamayan seçimler bir kez daha ertelendi. Güney Sudan Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, ülkenin geçiş döneminin iki yıl uzatıldığını ve başlangıçta Aralık 2024 olarak planlanan seçimlerin 22 Aralık 2026'ya ertelendiğini duyurdu" denildi.

Açıklamada, seçimlerden önce temel görevlerin tamamlanması için ek süreye ihtiyaç olduğu aktarıldı.

GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN GÖREV SÜRESİ UZATILMIŞTI

Salva Kiir Mayardit ve Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalar sonrası 2018'de taraflar arasında güç paylaşımını öngören barış anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında 2022 yılında sona ermesi planlanan 3 yıllık geçiş hükümetinin görev süresinin uzatılmasına karar verilmişti. Geçiş döneminin sona ermesi için Şubat 2023'te yapılması planlanan seçimler, anlaşma maddelerinin uygulanamaması nedeniyle ertelenmişti. Son olarak geçtiğimiz yıl Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Yeniden canlandırılmış barış anlaşmasındaki bölümleri uygulamakta kararlıyız, seçim 2024'te olacak" açıklaması yapılmıştı. Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasına liderlik eden Salva Kiir Mayardit, 2013'te başlayan iç savaş nedeniyle ülkenin tek lideri olarak görev yaptı.

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