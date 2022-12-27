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Dünya

Güney Sudan'da sığır hırsızlarının saldırısında 56 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'ın Greater Pibor eyaletinde, silahlı sığır hırsızlarının Gumuruk ve Kongor ilçelerinde hayvancılık yapan kabileye düzenlediği saldırıda 56 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

AA27 Aralık 2022 Salı 20:28 - Güncelleme:
Güney Sudan'da sığır hırsızlarının saldırısında 56 kişi hayatını kaybetti
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Komşu Jonglei eyaletinden sığır hırsızlığı yapan silahlı bir grup ile Greater Pibor eyaletinde hayvancılıkla uğraşan silahlı gençler arasında dün çatışma çıktı.

Greater Pibor eyaletindeki yerel hükümetin Enformasyon Bakanı Abraham Kelang Jiji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi bir grup silahlı sığır hırsızının eyaletteki hayvancılara ve askeri kışla ile bazı kamu kurumlarına saldırdığını söyledi.

Jiji, sığırları çalan hırsızların, Gumuruk ve Kongor ilçelerindeki hayvan sahiplerine silahlı saldırısıyla çıkan çatışma 56 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını söyledi.

Jiji, askeri kışlaya yapılan saldırıda ise bir askerin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Sudan'dan 2011'de bağımsızlığını kazanan Güney Sudan'da, kabileler arasında sığır hırsızlığı, çocuk kaçırma, toplu tecavüz ve katliam vakaları hayvancılıkla uğraşan göçebe topluluklar arasında uzun süren kan davalarına yol açıyor.

Şubat 2020'de birlik hükümetinin kurulduğu ülkede ekonomik kriz ve güvenlik sorunu sürüyor.

Güney Sudan'daki Birleşmiş Milletler Misyonu, geçen hafta iki grup arasındaki muhtemel bir çatışmaya karşı uyarıda bulunmuştu.



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