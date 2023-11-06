İsrail'den zorunlu göç planına koridor kılıfı! Bugün açılacağı öne sürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. İsrail tam 31 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor.

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombalaması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesinde Mişmiş Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, 10 kişinin ölümüne çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Han Yunus'taki el-Muhafaza caddesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk iki kişi öldü bazı vatandaşlar yaralandı. Evin enkazı altında henüz kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları topçu atışlarının eşliğinde Şatı Mülteci Kampı'na ve Şifa Hastanesi çevresine şiddetli saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Deyr Belah, el-Beric ve el-Megazi mülteci kamplarına da düzenlenen saldırılarda, ölü ve yaralı en az 10 kişinin olduğu ifade edildi.

Gazze'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Mısır sınırında bulunan Rafah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Ebu Ulvan Ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısı sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Acarime caddesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırı sonucunda ölen 3 kişinin cenazesi ve çok sayıda yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ SİVİLLERİN GÜNEYE GEÇİŞİ İÇİN BUGÜN SÜRELİ KORİDOR AÇILACAK

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye geçişi için bugün süreli olarak koridor açılacağını öne sürdü.

Sözcü Adraee, X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda, söz konusu koridorun bugün yerel saatle 10.00-14.00 arasında açık olacağını iddia etti.

Bölgenin kuzeyinden güneyine uzanan Selahaddin Caddesi'nin belirtilen saatlerde trafiğe açık olacağını kaydeden Adraee, Gazze kentindeki Filistinlilere güneye gitmeleri çağrısı yaptı.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyini tamamen kuşattıklarını açıklamıştı. Bölgede yaklaşık 400 bin Filistinli sivilin bulunduğu belirtiliyor.

- İSRAİL ORDUSU GÜNEY YOLUNDAKİ KONVOYLARI DA VURMUŞTU

İsrail daha önce Gazze'nin kuzeyinden güneye gitmeye çalışan Filistinlileri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusunun 13 Ekim'de Gazze'nin güneyine geçmek isteyen Filistinlilerin oluşturduğu konvoyu vurması sonucu en az 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ayrıca, Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, 3 Kasım'da Gazze'nin kuzeyinden güneyine gitmek isteyen ve çoğunluğu çocuklardan oluşan konvoy İsrail güçlerince hedef alınmıştı. Gazze'nin kuzeyindeki Er-Reşid Caddesi üzerindeki saldırıda 14 sivil yaşamını yitirmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye geçişi için bugün süreli olarak koridor açılacağını öne sürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Gazze'de insani felaketin yaşandığını belirterek, "Uluslararası toplum, böylesi bir trajedinin sürmesine izin vermemeli." dedi.

Ürdün Kraliçesi Ranya el-Abdullah, Gazze'de yaşanan insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulunarak, "Filistin'i desteklemek Yahudi karşıtı olmak anlamına gelmiyor." dedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, siyasiler ve istihbarat yetkilileriyle görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda İsrail'i, ABD'nin teşvik ettiğini ve Washington yönetiminin Gazze'ye insani yardım iddialarının doğruyu yansıtmadığını söyledi.

İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşam kesilen iletişim ve internet erişiminin aşamalı olarak sağlanmaya başlandığı bildirildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, 3'ü ağır 5 kişiyi de yaraladı.

İsrail ordusu son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450 yeri havadan vurduğunu bildirdi.

Avustralya'da bir grup senatör, hükümetin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamaması üzerine Senato oturumunu terk etti.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Gazze'de acil ateşkes çağrılarını ısrarla reddetmesi üzerine 11 belediye meclisi üyesi partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite ( IASC), İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistin'de "acil insani ateşkes" çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi (23) gözaltına aldı.

07:09 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombalaması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

07:04 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri" açıklamasını kınadı.

03:49 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını açıkladı.

03:01 Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

02:49 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerinin kınanması, uluslararası hukukun ağır ihlallerinin tekrarlanmasının önlenmesi ve acil tedbirlerin alınması için uluslararası kuruluşlara mektup gönderdi.

02:36 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin "saklanma yeri" olarak kullanıldığı ve buraların altına "tüneller kazıldığı" iddialarını yalanlayarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, bu iddiaları soruşturmak üzere uluslararası komite kurmaya çağırdı.

01:38 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de sivillerin insani koridorlardan geçmesine olanak sağlamak için aralar verilmesinden yana olduklarını söyledi.

01:34 Birleşmiş Milletler'in Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyduğunu söyledi.

01:14 Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri gözetmeye çağırdı.

00:47 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de binlerce Filistinli çocuğun öldürüldüğünü, bunun insanlık dışı olduğunu söyledi.

00:47 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

00:24 İsrail'in Haaretz gazetesi, yaklaşık bir aydır İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin hala Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

00:12 Irak'ta Şii lider Başkanı Mukteda Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'ta sokağa inen Sadr destekçileri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyareti protesto etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.