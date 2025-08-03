CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un bir gurbetçiye yönelik kullandığı 'zirzop' ifadesinin ardından Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı Ali Hızar'ın çağrısı üzerine birçok gurbetçi STK'ları tepkisini dile getirdi.

Tepki fitilini ateşleyen Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı (AKİB) Ali Hızar; Avrupa'daki STK'ları tepki vermeye davet etti. AKİB Başkanı Hızar'ın çağrısı üzerine; Cemal Enginyurt'un açıklamalarına karşı yayımlanan bildiride Hollanda Kayserililer Vakfı Genel Başkanı Hatice Bayar, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar, Özvatan Stuttgart Dernek Başkanı Hayati Karazehir, Heusden-Zolder Ülkü Ocağı Başkanı Rüstem Savurmuş, Mescidi Aksa Teşkilatı Amsterdam Başkanı İbrahim Köroğlu, Cheratte Ülkü Ocağı Başkanı Hamza Aker, Rosenheim Ülkü Ocakları Başkanı Öztürk Süt, MÜSİAD Mannheim Başkanı Hasan Ertürk, Ülkü Spor Kulübü Başkanı Zafer Erbaş, Kayseri Kermelikliler Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği Başkan Akif Büyükarslan, Kayseri Karakayalilar Kültür Derneği Başkanı Müslüm Ağdere'nin imzası bulunuyor. Yapılan ortak açıklamada; özür dilenmediği takdirde CHP'nin Avrupa'daki seçim faaliyetlerine karşı aktif tepki gösterileceği vurgulandı.

Açıklamada şu sözler dikkat çekti; "Bu millet hafızasız değildir. Sandık zamanı geldiğinde, bu hakareti unutmayacağız. 'Zirzop' diyenlere cevabı orada vereceğiz."

STK'lar ayrıca CHP'nin Avrupa'daki temsilciliklerine ve bu açıklamalara sessiz kalan kişi ve kurumlara da seslenerek; "Bu sözleri siz de mi onaylıyorsunuz? Eğer değilseniz, sessiz kalmayın. Şimdi susarsanız, bu hakarete ortak olursunuz" ifadelerine yer verildi.

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