İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2025 Pazar / 9 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gurbetçilerden CHP'ye ortak tepki: Sandık zamanı geldiğinde, bu hakareti unutmayacağız
Dünya

Gurbetçilerden CHP'ye ortak tepki: Sandık zamanı geldiğinde, bu hakareti unutmayacağız

CHP'li vekil Cemal Enginyurt'un bir gurbetçiye yönelik kullandığı 'zirzop' ifadesinin ardından gurbetçi STK'lardan CHP'ye ortak tepki yağdı. CHP'ye Avrupa'da aktif tepki gösterileceği belirtilen açıklamada, 'Bu millet hafızasız değildir. Sandık zamanı geldiğinde, bu hakareti unutmayacağız. 'Zirzop' diyenlere cevabı orada vereceğiz.' denildi.

IHA3 Ağustos 2025 Pazar 16:59 - Güncelleme:
Gurbetçilerden CHP'ye ortak tepki: Sandık zamanı geldiğinde, bu hakareti unutmayacağız
ABONE OL

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un bir gurbetçiye yönelik kullandığı 'zirzop' ifadesinin ardından Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı Ali Hızar'ın çağrısı üzerine birçok gurbetçi STK'ları tepkisini dile getirdi.

Tepki fitilini ateşleyen Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı (AKİB) Ali Hızar; Avrupa'daki STK'ları tepki vermeye davet etti. AKİB Başkanı Hızar'ın çağrısı üzerine; Cemal Enginyurt'un açıklamalarına karşı yayımlanan bildiride Hollanda Kayserililer Vakfı Genel Başkanı Hatice Bayar, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar, Özvatan Stuttgart Dernek Başkanı Hayati Karazehir, Heusden-Zolder Ülkü Ocağı Başkanı Rüstem Savurmuş, Mescidi Aksa Teşkilatı Amsterdam Başkanı İbrahim Köroğlu, Cheratte Ülkü Ocağı Başkanı Hamza Aker, Rosenheim Ülkü Ocakları Başkanı Öztürk Süt, MÜSİAD Mannheim Başkanı Hasan Ertürk, Ülkü Spor Kulübü Başkanı Zafer Erbaş, Kayseri Kermelikliler Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği Başkan Akif Büyükarslan, Kayseri Karakayalilar Kültür Derneği Başkanı Müslüm Ağdere'nin imzası bulunuyor. Yapılan ortak açıklamada; özür dilenmediği takdirde CHP'nin Avrupa'daki seçim faaliyetlerine karşı aktif tepki gösterileceği vurgulandı.

Açıklamada şu sözler dikkat çekti; "Bu millet hafızasız değildir. Sandık zamanı geldiğinde, bu hakareti unutmayacağız. 'Zirzop' diyenlere cevabı orada vereceğiz."

STK'lar ayrıca CHP'nin Avrupa'daki temsilciliklerine ve bu açıklamalara sessiz kalan kişi ve kurumlara da seslenerek; "Bu sözleri siz de mi onaylıyorsunuz? Eğer değilseniz, sessiz kalmayın. Şimdi susarsanız, bu hakarete ortak olursunuz" ifadelerine yer verildi.

Yangın çıktı araçlar küle döndü

Rüşvet parasıyla CHP yandaşlarını fonladı!

Soruşturmada bir tutuklama daha

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.