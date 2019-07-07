Gurbetçiye Avrupa’nın gölgesinde PKK zulmü

Terör örgütü YPG/PKK’nın Avrupa’daki Türklere yönelik sealdırılarında ciddi artış kaydedildi. SETA’nın tespitlerine göre, 1 Ocak-15 Mart 2018 arasında Avrupa genelinde Türklere ve Türk binalarına yönelik YPG/PKK tarafından yapılan saldırılar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 589 oranında arttı.

YÜZDE 589 ARTTI

Terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG’ye Avrupa’da verilen destek, teröre cesaret verirken kendini Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik açık tehdit olarak da gösteriyor. SETA’nın saha araştırması, açık kaynak taraması sonucu hazırladığı raporda, “PKK’nın Avrupa çapında terör faaliyetlerinden hiçbir zaman tam olarak vazgeçmediği” ifade edildi. SETA raporunda, YPG/PKK ile iltisaklı grupların Avrupa çapında 1 Ocak-15 Mart 2018 arasında yaptığı saldırılarda ise bir önceki yıla oranla yüzde 589 artış olduğu ifade edildi. 2017’nin aynı döneminde Almanya’da 6, Yunanistan’da 1, İsviçre’de 1 ve İsveç’te 1 eylem olurken, bu sayıda hızlı bir artış gerçekleşti. 2018’in ilk 2.5 aylık döneminde Almanya’da 42, Yunanistan’da 1, İsviçre’de 1, İsveç’te 3, Fransa’da 6, Hollanda’da 5, Avusturya’da 1, Danimarka’da 1, İrlanda’da 1 ve Birleşik Krallık’ta ise 1 eylem gerçekleşti.

Eylemlerin 20’si Avrupa’daki camilere yönelik oldu. Diplomatik misyonlara 8, Sivil Toplum Kurulaşlarına 9 ve diğer yerlere ise 25 eylem gerçekleşti.

HARAÇ ALIYORLAR

Raporda, “Bu saldırılar genellikle ticari işletmelere yönelmiştir. Kimi zaman Kürt iş adamlarını hedef alan saldırılar kimi zaman da diğer Türk vatandaşlarına karşı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda PKK çoğunlukla haraç alamadığı grupları hedef almaktadır” denildi.

Türklere en çok terör saldırısı Almanya’da yaşandı