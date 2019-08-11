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Gürcistan Başbakanı Bakhatdze: Bayramı sizlerle kutlamak benim için büyük onur

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhatdze, 'Kurban Bayramı sevginin ve yardıma muhtaçlara destek vermenin bayramıdır. Bu bayramı sizlerle kutlamak benim için büyük bir onurdur.' dedi.

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Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhatdze, Kurban Bayramı'nın sevginin ve yardıma muhtaçlara destek vermenin bayramı olduğunu belirterek, "Bu bayramı sizlerle kutlamak benim için büyük bir onurdur." dedi. 

Tiflis Cuma Camisi'ndeki bayramlaşma programına, Gürcistan Başbakanı Bakhtadze ile Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Batı Gürcistan Müftüsü Beglar Kamaşidze, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov ile diplomatlar katıldı.

Bakhatdze, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların bayramını kutladığını ifade ederek, "Kurban Bayramı sevginin ve yardıma muhtaçlara destek vermenin bayramıdır. Bu bayramı sizlerle kutlamak benim için büyük bir onurdur." dedi.

Gürcistan'da farklı etnik kökenden vatandaşların bir arada olduğuna işaret eden Bakhatdze, ülkesinde herkesin sevgi ve barış içinde yaşadığını belirtti.

Bakhatdze, "Gürcistan'ın zenginliği, onun çeşitliliği içindedir, yüzyıllar boyunca atalarımız bizim vatanımızı birlikte inşa ediyordu." ifadesini kullandı.

Bayramlaşma programında çeşitli Müslüman ülkelerden büyükelçilerin de yer aldığını dile getiren Bakhatdze, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

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