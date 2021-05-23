Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Abhazya, Gürcistan'ın ayrılmaz parçasıdır

AA 23 Mayıs 2021 Pazar 17:26 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:27

Garibaşvili, ülkesinde kutlanan Abhazya Günü vesilesiyle yayımladığı yazılı mesajında, "Abhazya, Gürcistan'ın ayrılmaz parçasıdır, Gürcüler ve Abhazların ortak geleceğinin bir alternatifi yoktur. Eminim barış, kalkınma ve Avrupalı gelecek Abhaz vatandaşlarımızla birlikte birleşik ve güçlü bir Gürcistan'da yaşamamızın ön koşulu olacaktır." ifadesini kullandı.

- ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan bunun üzerine Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.