Gürcistan Cumhurbaşkanı: Görevim devam edecek

Zurabişvili, görüntülü mesaj paylaşarak devam eden AB yanlısı göstericilerin yanında yer aldığını söyledi.
Aralıkta görev süresi bitecek olan Zurabişvili, 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin galip çıktığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmediğini yineledi.
CUMHURBAŞKANINI İLK KEZ 300 KİŞİLİK SEÇİM KURULU SEÇECEK
Gürcistan anayasasında 2017'de yapılan değişikliklere göre, 2024'ten itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulunca seçilecek.
Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, geçen hafta yaptığı konuşmasında, cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılacağını bildirmişti.
Mevcut Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.