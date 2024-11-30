Gürcistan Cumhurbaşkanı: Görevim devam edecek

Zurabişvili, görüntülü mesaj paylaşarak devam eden AB yanlısı göstericilerin yanında yer aldığını söyledi.

Aralıkta görev süresi bitecek olan Zurabişvili, 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin galip çıktığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmediğini yineledi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı gösterilerle ilgili konuştu: Uyan Avrupa Zurabişvili, Gürcistan'dan ilk kez yeni cumhurbaşkanın aralarında 150 milletvekillinin de bulunduğu 300 kişilik seçim kurulu tarafından seçileceğini hatırlatarak "(Ortada) Meşru bir parlamento yoktur ve bu nedenle gayrimeşru bir parlamento yeni bir cumhurbaşkanı seçemez. Görevim yasal olarak seçilmiş bir parlamento oluşana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINI İLK KEZ 300 KİŞİLİK SEÇİM KURULU SEÇECEK

Gürcistan anayasasında 2017'de yapılan değişikliklere göre, 2024'ten itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulunca seçilecek.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, geçen hafta yaptığı konuşmasında, cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılacağını bildirmişti.

Gürcistan'daki protesto gösterilerine polis müdahalesi İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, eski futbolcu ve milletvekilli Mikheil Kavelaşvili'yi cumhurbaşkanı seçimi için adayı göstermişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.