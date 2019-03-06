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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Gürcistan'ın NATO ve AB süreci kimseye tehdit değil

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 'Bizim NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) doğru yürümemiz kimseye karşı değil ve herhangi bir agresif amaca hizmet etmemektedir.' dedi.

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Geçen yılın sonunda seçilen Zurabişvili, Gürcistan Parlamentosunda yıllık konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı olarak Parlamentoda milletvekillerine ilk kez hitap eden Zurabişvili görevde olduğu yaklaşık 3 aylık sürecini değerlendirdi.

Göreve gelmesinin ardından ilk görüşmelerini Brüksel'de NATO ve AB'nin üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirdiğini belirten Zurabişvili, ülkenin NATO ve AB ile entegrasyon sürecinde etkili şekilde ilerlediğini vurgulayarak, Avrupa'nın Gürcistan'a güvendiğini ifade etti.

Zurabişvili, yakın gelecekte ülkesinde NATO-Gürcistan ortak askeri tatbikatlarının düzenleneceğini, bu vesileyle NATO Genel Sekreterinin Tiflis'i ziyaret edeceğini aktararak, "Bunu belirtmek isterim ki bizim NATO ve AB'ye doğru yürümemiz kimseye karşı değil ve herhangi bir agresif amaca hizmet etmemektedir." diye konuştu.

İlk resmi ziyaretlerini Fransa ve Almanya'ya yaptığını anımsatan Zurabişvili, bölgede ise ilk Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Zurabişvili, ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorununa ilişkin de Rusya'nın Gürcistan'a yönelik şiddet ve işgal politikasını uygulamaya devam ettiğini dile getirdi.

Zurabişvili, şöyle devam etti:

"Biz, şiddet ve şantajın parçası haline getirilen topraklarımızın işgaline, insan kaçakçılığına ve sınır hatlarının taşınmasına tahammül etmiyoruz ve edemeyiz. Rusya'dan gelen tehditler, saldırganlık, şiddet, savaş ve işgale rağmen Gürcistan, devleti ve demokrasiyi güçlendirme, ekonomik kalkınma ve bağımsızlığa doğru giden yoldan sapmadı. Bu barışçıl siyasetinin şiddet ve tehdide karşı bir zaferdir."

Muhalefet partilerinden Avrupalı Gürcistan, Zurabişvili'nin konuşmasını boykot ederek salonu terk ederken, Birleşik Ulusal Hareketi ise Cumhurbaşkanın konuştuğu salona girmedi.

Başkan Erdoğan saat 21.00´de 24 ve 360 ortak yayınında

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