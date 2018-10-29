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Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tura ertelendi

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oyların yüzde 99’u sayıldı, resmi olmayan sonuçlara göre seçim ikinci tura ertelendi.

  • İHA
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Gürcistan halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 46,74 olduğu seçimlerde yüzde 50’yi geçen olmadı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Gürcistan Hayali ve Demokratik Gürcistan Partisinin desteklediği Salome Zurabishvili, yüzde 38,66 alırken, Grigol Vashadze yüzde 37,7 oranında oy topladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Grigol Vashadze bütün büyük şehirlerde birinci oldu.

Yasalara göre, Gürcistan Merkezi Seçim Kurulu 20 gün içinde ikinci tur seçimlerini yapması gerekiyor. Gürcistan Merkezi Seçim Kurulunun 15 gün içinde resmi sonuçları duyurması bekleniyor.

Halk son kez doğrudan seçti

Gürcistan’da yürürlüğe giren yeni anayasaya göre, cumhurbaşkanı 2024’ten itibaren 300 üyeli Seçiciler Kurulu’tarafından seçilerek 5 yıllık görev üstlenecek. 2024’ten itibaren Gürcistan Cumhurbaşkanı, başkomutan ve dış ilişkilerde temsilci olarak kalacak ancak hükumetin işleyişine karışamayacak bu kapsamda hükümetin kurulması ve hükümetin sorgulanması gibi yetkileri elinden alınacak. 

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