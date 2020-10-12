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Dünya

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye yumruklu saldırı

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcü göçmenlerle toplantı yapacağı binanın yakınında yumruklu saldırıya uğradı.

star.com.tr12 Ekim 2020 Pazartesi 21:24 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 21:28
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Mihail Saakaşvili, göçmenlerle bir araya geleceği binanın yakınında kapşonlu bir gencin saldırısına uğradı.  Yunan özel kuvvetleri olaya hızla müdahale etti.

Saldırı, toplantının yapılacağı binanın önünde gerçekleşti. Saakaşvili, destekçileriyle birlikte salona girmek üzereyken, kimliği belirsiz bir adam siyasetçiye arkadan yaklaşarak saldırdı. Görüntülere göre Saakaşvili kafasına birkaç darbe aldı.

Saldırı sonrasında açıklama yapan "Birkaç maskeli adam yanımıza geldi ve saldırmaya çalıştı. Yunan özel kuvvetleri göz yaşartıcı gaz kullandı ve kalabalık içindeki birkaç kadın yaralandı" dedi.

Olayı provokasyon olarak de nitelendiren Saakaşvili, "Biz provokasyonu engellemek ve toplantı sırasında yurttaşlarımızın güvenliğini sağlayan son derece profesyonel, hızlı ve yeterli reaksiyon için Yunan polisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Saakaşvili, ağustos sonunda ülkesine döneceğini ve yeniden ülke siyasetine gireceğini açıklamıştı. Gürcistan'da parlamento seçimlerinin 31 Ekim'de yapılması planlanıyor.


star.com.tr

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