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Gürcistan Savunma Bakanı İzoria: ABD askeri üslerinin olmasını memnuniyetle karşılıyorum

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, 'Gelecekte Gürcistan'da ABD askeri üslerinin olmasını memnuniyetle karşılıyorum' dedi.

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ABD askeri üslerine ilişkin bir radyo programına açıklama yapan Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "Gelecekte Gürcistan'da ABD askeri üslerinin olmasını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Salome Zurabişvili'nin Gürcistan topraklarında ABD askeri üssünün yerleştirilmesinin amaca uygun olmadığı üzerine yorum yapmayı reddeden İzoria, Gürcistan, ABD ile benzeri görülmemiş ve çok yakın bir işbirliğine sahip olduğunu belirtti.
 
İzoria, “Stratejik ortağımızla işbirliği önemli başarılarla devam ediyor. Bu yılın sonunda Gürcistan ile ABD arasında askeri işbirliğini daha da derinleştirecek bir çerçeve anlaşması imzalanacak" ifadelerini kullandı. Bu ayın başlarında, Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ise yaptığı açıklamada ABD askeri üssünün Gürcistan'da konuşlandırılmasının makul olmadığını söylemişti.

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