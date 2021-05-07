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Dünya

Komşudan örnek hareket: Ordudaki Müslüman askerlere Kur'an-ı Kerim dağıttılar

Gürcistan Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerde görev yapan Müslüman askerlere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 21:24 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 22:10
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Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığının Batı Komutanlığında görev yapan Müslüman askerlere cep boy Kur'an-ı Kerim dağıtıldığı belirtildi.

Samegrelo bölgesindeki Senaki kentinde bulunan Senaki Batı Komutanlığı İkinci Tugayı askeri üssünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim dağıtım törenine, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Batı Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Koba Grigolia, Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze ile diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan Şantadze, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Gürcistan Savunma Bakanlığının kararıyla, Gürcü ordusunda görev yapan Müslüman askerler için cep Kur'an-ı Kerimler bastırılmıştı.

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