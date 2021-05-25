İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2021 Salı / 13 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gürcistan, sınır kapılarını 1 Haziran'da açacak
Dünya

Gürcistan, sınır kapılarını 1 Haziran'da açacak

Gürcistan hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında aylardır kapalı olan tüm sınır kapılarının 1 Haziran'da açılmasına karar verdi.

AA25 Mayıs 2021 Salı 13:32 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 13:33
ABONE OL

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında Tiflis'te düzenlenen Kovid-19 konulu koordinasyon toplantısında, salgın nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildi.

Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren yabancılar negatif PCR testi ve Kovid-19 aşısı raporu ile ülkeye girebilecek ancak ülkede bulundukları 3. gün bir kez daha Kovid-19 testi yaptıracak.

Tüm sınır kapıları aynı tarihte açılacak.

Bugüne kadar 339 bin 315 kişide virüs tespit edilen ülkede 320 bin 777 kişi iyileşti ve salgın nedeniyle 4 bin 654 hasta hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 1354 kişide virüs görülen ülkede 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.