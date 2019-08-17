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Gürcistan ve ABD üç yıllık askeri iş birliği imzalayacak

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria Gürcistan ve ABD’nin yakın zamanda askeri alanda bir iş birliğine imza atacaklarını duyurdu.

  • İHA
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ABD'nin askeri ataşesi Stepani Begli ile bakanlıkta görüştükten sonra basına açıklamada bulunan Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "Gürcistan ve ABD yakın gelecekte üç yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalayacaktır. ABD'nin bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdiği başarılı politikasını gelecek yıllarda Albay Stefani Begli ve ekibi ile esaslı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu, her şeyden önce bizim savunma yeteneklerimizi artırıyor" dedi. 
 

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