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Dünya

Gürcistan'da 21 ülkenin katılımıyla askeri tatbikat icra ediliyor

Gürcistan'da 21 ülkeden 3 bin 600 askeri personelin katıldığı 'Agile Spirit 2023' çok uluslu askeri tatbikat başladı.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Gürcistan'da 21 ülkenin katılımıyla askeri tatbikat icra ediliyor
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Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın ev sahipliğinde 11. kez uluslararası "Agile Spirit 2023" tatbikatı düzenlendi.

Türkiye, Gürcistan, ABD, İngiltere, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Ürdün, Letonya, Litvanya, Moldova, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya, Japonya'nın katıldığı tatbikat başkent Tiflis'e yakın NATO-Gürcistan Ortak Eğitim ve Değerlendirme Merkezi'nde (JTEC) başladı.

JTEC merkezinde düzenlenen açılış törenine Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Giorgi Matiaşvili ile Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Grigol Giorgadze ve diplomatlar katıldı.

Tatbikat kapsamında, ABD Ordusu Avrupa Komutanlığına bağlı 173'üncü Hava Tugayına bağlı bölük, C-17 çok amaçlı askeri nakliye uçaklarıyla havadan askerler indirdi.

  • agile spirit 2023
  • multilateral exercise
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