Gürcistan'da açlık grevi yapan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili baygınlık geçirdi

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 19:18 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 19:19

Başkent Tiflis'teki Gldani semtinde yer alan 18. hapishanenin hastanesinde bulunan Saakaşvili'nin avukatlarıyla görüşme yaparken birden baygınlık geçirdiği belirtildi.

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresince yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin sağlık durumunun şimdilik stabil olduğu belirtildi.

Saakaşvili'nin durumuyla ilgili açıklama yapan hapishanedeki yoğun bakım doktoru ise Saakaşvili'nin tansiyon yükselmesi nedeniyle baygınlık geçirdiğini ama kısa bir müdahalenin ardından kendine geldiğini aktardı.

- Saakaşvili'nin baygınlık geçirmesi

Saakaşvili'nin avukatlarından Beka Basilaia, yerel saat 18:00 civarında Saakaşvili ile hapishanedeki randevu odasında görüşme yaparken eski Cumhurbaşkanının birden düştüğünü ve hapishane sağlık personeli tarafından sedyeyle yoğun bakım odasına taşındığını aktardı.

Destekçileri, Saakaşvili'nin derhal donanımlı bir sivil hastaneye kaldırılmasını talep ediyor.

