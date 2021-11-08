Gürcistan'da binlerce kişi, Saakaşvili için destek gösterisi düzenledi

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:02 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:02

Sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla bu akşam Rustavi kentindeki 12. hapishaneden başkent Tiflis'te bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledilen Saakaşvili'ye destek vermek isteyenler Tiflis'te gösteri yaptı.

Özgürlük Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı gösteride konuşan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia, Saakaşvili'nin serbest kalmasını talep ettiklerini söyledi.

Saakaşvili'nin bugün hapishaneye ait bir hastaneye kaldırıldığını belirten Melia, oradaki ortamın eski Cumhurbaşkanı için güvenli olmadığını dile getirdi.

Melia, Saakaşvili'nin önce "uygun" bir hastaneye nakledilmesi gerektiğini vurguladı.

- Hükümet binasını "kuşatma" kararı

Saakaşvili'nin serbest kalması için bugünden itibaren Tiflis'te gösterilerin kalıcı olacağını kaydeden Melia, Başbakan'ın çalışma ofisi olan hükümet binasını kuşatmaya karar verdiklerini bildirdi.

Melia, yarın sabahtan itibaren Adalet Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının önünde de gösterilerin süreceği bilgisini paylaştı.

Nika Melia, göstericileri, bu gece hükümet binasının önünde sabaha kadar kalmaya davet etti. Göstericiler, bunun ardından hükümet binasının önüne geçti.

Gürcistan güvenlik güçleri, hükümet binasının ve parlamentonun önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Saakaşvili bugün hastaneye nakledildi

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te Gldani semtinde bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Tutuklu Mihail Saakaşvili, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve artan tehlikeler nedeniyle 12. Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sanık ve Hükümlü 18. Sağlık Kurumuna nakledildi. Kamuoyuna aşamalı olarak ek bilgiler sağlayacağız."