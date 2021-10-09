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  • Gürcistan'da çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünya

Gürcistan'da çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gürcistan'ın Batum kentinde çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 09:37 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:37
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Batum kentinde dün 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 2'si çocuk, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 22 saat devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 2'si çocuk toplam 4 kişi kurtarıldı. Hastaneye nakledilen 4 kişiden birinin ise durumu ağır.

Yaklaşık 300 kişilik kurtarma ekibi olay yerinde çalışıyor.

- ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar, Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri'nin kontrolünde sürüyor. Gomelauri, olay yerinde yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre 3 kişinin daha kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çöken binanın birinci kattaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçi yasa dışı ev yenileme çalışmaları başlattığı için gözaltına alındı.

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