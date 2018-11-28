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Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılıyor

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için halk sandık başına gitti.

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İlk turu 28 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Sandıklar ülke genelinde saat 20.00'de kapanacak, ardından oy sayımına geçilecek.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun internet sitesinden alınan bilgiye göre, ülkede 3 milyon 528 bin 658 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçim bin 300 uluslararası kuruluş tarafından takip ediliyor.

Seçimin ilk turunda hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 38,64 ve muhalefet koalisyonunun adayı Grigol Vaşadze yüzde 37,74 oy almıştı.

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