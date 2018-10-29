Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimleri 2. tura kaldı

Gürcistan'da 28 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinden çıkan sonuçlar, ülkenin yeni liderinin ikinci turda belirleneceğini gösteriyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesinden canlı verilen seçim sonuçları tablosunda, oy sayım işleminin tamamlandığı görüldü.

Tabloda yer alan sonuçlara göre hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 38,64, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili'nin desteklediği Güç Birlik İçinde muhalefet koalisyonun adayı Grigol Vaşadze ise yüzde 37,74 oy aldı.

Tabloya göre, adaylardan hiçbiri yüzde 50 barajını geçemedi ve seçimler ikinci tura kaldı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, seçim sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ikinci tur için herkese katılım çağrısında bulunarak, "İkinci turda herkesi aktif katılım sağlamaya davet ediyorum." dedi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından ikinci turla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA