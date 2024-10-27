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Dünya

Gürcistan'da parlamento seçimlerinin galibi belli oldu

Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerinde, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ilk sırada yer aldı.

AA27 Ekim 2024 Pazar 19:02 - Güncelleme:
Gürcistan'da parlamento seçimlerinin galibi belli oldu
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Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından internet sitesinden resmi olmayan seçim tablosunu yayımladı.

Buna göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 oy alarak seçimden birinci parti çıktı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyonu" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci oldu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iktidardaki partisi Gürcü Hayali Partisi'nin başkent Tiflis'teki merkez ofisinde açıklama yaptı.

Kobakhidze, seçimlerin rekabetçi bir ortamda düzenlendiğini belirtti.

Uluslararası gözlemcilerin de "seçimlerin her türlü seçim ilkelerine uygun bir şekilde düzenlendiğini" teyit ettiğini kaydeden Kobakhidze, "Seçimlerin meşruluğu konusunda hiçbir soru işaretinin bulunmadığını" ifade etti.

- MUHALEFET PARTİLERİ SONUÇLARI KABUL ETMİYOR

Parlamentoya girmek için gereken yüzde 5 barajını geçen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisinden sonra en çok oy alan bazı seçim blokları, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı verileri reddetti.

Gürcistan'da tutuklu olarak yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğünde kurulan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" seçim bloku ile "Değişim İçin Koalisyon" seçim blokunun liderleri, hükümeti "seçimi çalmakla" suçlayarak sonuçları kabul etmediklerini duyurdu.

"Değişim İçin Koalisyon" seçim blokunun liderleri, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun verilerine göre oluşacak parlamentoya girmeyeceklerini bildirdi.

"Güçlü Gürcistan" seçim blokunun lideri Mamuka Khazaradze ise hükümetin seçimleri "Rusya'nın desteği ile halktan çaldığını" söyledi.

- PARTİLER YÜZDE 5 BARAJINI GEÇMEYE ÇALIŞTI

Gürcü Hayali Partisi 2012, 2016 ve 2020'deki parlamento seçimlerini üst üste kazanmıştı.

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, seçimde yüzde 5 seçim barajını geçmek için yarıştı.

Parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına hükümet olabilecek.



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