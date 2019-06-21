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Gürcistan'da protestocular parlamentoyu kuşattı

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, Rus heyetin ziyareti nedeniyle Tiflis'te parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışırken, polisle arbede yaşandı.

  • AA
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Tiflis’te açılışı dün yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov başkanlık yaptı.

Gavrilov'un sabah saatlerinde parlamentoya hitap etmesine tepki gösteren muhalefet ve binlerce kişi, Tiflis'te parlamento binası önünde toplandı.

Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ve bazı yetkilileri istifaya çağıran ve sayısı 10 bini geçen protestocular, parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalıştı. Yaşanan arbede sonucunda emniyet güçleri, biber gazı ve plastik mermi kullanarak protestocuların parlamentoya girişini engelledi.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların organize ettiği gösteride konuşan protestocular, Gürcistan hükümetini Rusya'ya karşı etkisiz politikasını sürdürmekle suçlayarak Parlemento Başkanı, İçişleri Bakanı ve asambleyi organize eden herkesi istifaya çağırdı.

Parlamento önünde olaylar devam ediyor.

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