İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
Dünya

Gürcistan'dan Rusya'ya ''NATO'' tepkisi

Gürcistan hükümeti, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının, 2008 NATO Bükreş Zirvesi'nde Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO üyeleri olacaklarına dair verilen kararın değiştirilmesi çağrısına tepki gösterdi.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 12:37 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:38
ABONE OL

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu çağrısının kabul edilemez olduğu belirtildi.

"Bükreş kararı"nın, NATO'nun aradan geçen tüm zirvelerinde yenilendiği kaydedilen açıklamada, "NATO üyeliği, Gürcistan nüfusunun çoğunluğunun sarsılmaz iradesine dayanan, Gürcistan'ın egemen bir kararıdır. Bu hedef Gürcistan anayasasına da yansımıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın komşu ülkelerine şiddet politikası uyguladığı ve bu nedenle Avrupa'ya tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda, bugün Avrupa ve Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin ana sorununun, komşu egemen ülkelerin topraklarının işgali ve ilhakında kendini gösteren, uluslararası hukuk ilkelerini hiçe sayan ve aldığı yükümlülüklerini yerine getirmeyen Rusya Federasyonu'nun eylemlerinin olduğu vurgulanmalıdır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.