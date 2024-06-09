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Dünya

Gürcistan'dan Rusya'ya seçim tepkisi

Gürcistan hükümeti, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Güney Osetya'da sözde seçimlerin düzenlenmesini kınadı.

AA9 Haziran 2024 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Gürcistan'dan Rusya'ya seçim tepkisi
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Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da bugün sözde parlemento seçimleri düzenlendiği hatırlatıldı.

Söz konusu bölge Rusya'nın işgalı altında olduğu için, yapılan seçimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın işgal ettiği Tskhinvali (Güney Osetya) bölgesinde, bugün gerçekleştirilen ve Gürcistan'ın uluslararası kabul görülmüş sınırları içindeki egemenliği ve toprak bütünlüğünü ağır biçimde ihlal eden sözde parlamento seçimlerini kınıyoruz." denildi.

Rusya'nın işgal ettiği Gürcistan topraklarında kalan insanların özgürlük ve haklarının ihlal edildiği, ülke içinde yerinden edilen insanların kendi evlerine dönmelerinin şimdiye kadar mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, dolayısıyla bu topraklarda düzenlenen sözde seçimlerin uluslararası hukuk temellerine aykırı ve yasa dışı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Federasyonu'na, Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemleri durdurması, Avrupa Birliği'nin (AB) aracılık ettiği 12 Ağustos 2008'deki ateşkes anlaşması da dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve birliklerini (asker) Gürcistan topraklarından çekmesi çağrısında bulunuyoruz."

GÜNEY OSETYA'DAKİ SÖZDE GENEL SEÇİMİ

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın 34 koltuklu sözde parlamentosuna girmek için 7 parti yarışıyor.

Sözde seçimler için Güney Osetya, Rusya ve Rusya'nın Kuzey Osetya bölgesinde toplam 73 sandık kuruldu.

GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992 ve 1993 yıllarını kapsayan 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası arabuluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

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