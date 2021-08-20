Gürcistan'dan vatandaşlarının Kabil'den tahliyesinde verdiği destek için Türkiye ve uluslararası ortaklarına teşekkür

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 17:49 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:50

Bakan Zalkaliani, yaptığı yazılı açıklamada, Kabil'deki 23 Gürcistan vatandaşının tahliye edildiğini, bunlardan 7'sinin ülkeye geldiğini kalan 16 kişinin de ülkelerine gelmek üzere halihazırda yolda olduklarını kaydetti.

Gürcistan vatandaşlarının, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ortak ülkelerin yardımlarıyla tahliye edildiğini belirten Zalkaliani, "Bu günlerde Gürcistan vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde aktif olarak yer alan tüm uluslararası ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Zalkaliani, şunları kaydetti:



"En başından beri uluslararası ortaklarımızla sürekli iletişim halindeyiz ve özellikle Amerikalı, İngiliz, Türk ve Macar meslektaşlarımı burada belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızı Afganistan'dan güvenli bir şekilde tahliye etmek onların yardımı ve desteğiyle mümkün oldu."