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Dünya

Guterres, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gurerres, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili 'insani ateşkes sağlanması' yönünde yeniden çağrıda bulundu.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Guterres, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi
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BM Genel Sekreteri Guterres X platformundan art arda iki ayrı paylaşım yaptı.

Guterres, "Gözümüzün önünde bir insani felaketin yaşandığı Gazze'de, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insanların dramatik ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yardım sağlanmasıyla birlikte derhal insani ateşkes sağlanması yönündeki çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

"Orta Doğu'da en azından insani bir duraklamanın gerekliliği konusunda büyüyen bir fikir birliği beni cesaretlendirdi" değerlendirmesinde bulunan Guterres, bununla birlikte İsrail'in "insani hedefleri baltalayan bombardımanlarının benzeri görülmemiş şekilde artması" karşısında şaşkın olduğunu belirtti.

Guterres, bu durumun acilen "tersine çevrilmesi" gereğini kaydetti.

- Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarının artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

  • BM çağrısı
  • Gazzeye insani ateşkes
  • Antonio Guterresin çağrısı

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