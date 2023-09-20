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Dünya

Guterres, insanlığın ''iklim kriziyle cehennemin kapılarını açtığını'' belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine yönelik, 'İnsanlık cehennemin kapılarını açtı.' dedi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 19:26 - Güncelleme:
Guterres, insanlığın ''iklim kriziyle cehennemin kapılarını açtığını'' belirtti
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Guterres, BM 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM İklim Zirvesi'nde konuştu.

Zirvedeki odak noktalarının iklim krizine yönelik çözüm önerileri olduğunu belirten Guterres, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı." ifadesini kullandı.

Guterres, dünyadaki "korkunç sıcakların" etkilerine dikkati çekerek sel nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını, bunaltıcı sıcakların hastalıklara neden olduğunu ve yangınlar sebebi ile de insanların yer değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Guterres, iklimin değişmemesi halinde sıcaklık artışlarıyla dünyanın "tehlikeli ve istikrarsız" bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Küresel sıcaklıktaki artışın halen 1,5 dereceyle sınırlandırılabileceğine işaret eden Guterres, "Herkes için hala temiz hava, yeşil işler ve uygun fiyatlı temiz enerji içeren bir dünya inşa edebiliriz." dedi.

Dünya liderlerine, emisyonları azaltma çağrısında bulunan Guterres, "Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş gerçekleşiyor ancak biz onlarca yıl gerideyiz." dedi.

  • Antonio Guterres
  • iklim krizi

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