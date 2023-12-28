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Dünya

Guterres: İnsanlık acı çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2023'ün şiddet ve acı dolu geçtiğini belirterek, 'İnsanlık acı çekiyor.' dedi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 22:23 - Güncelleme:
Guterres: İnsanlık acı çekiyor
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Guterres, yeni yıl için video mesaj yayımladı.

İklim değişikliği nedeniyle dünyanın tehlike altında olduğunu ve 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olduğunu anımsatan Guterres, insanların aynı zamanda yoksulluk ve açlık çektiğini belirtti.

Antonio Guterres, kimseyi suçlamanın ya da hedef almanın bir faydasının olmadığına dikkati çekerek, "İnsanlık, birlik içinde hareket edince güçlü olur. 2024, güven ve ümidi tekrar inşa etme yılı olmalı." dedi.

Farklılıkların üstesinden gelerek çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, özellikle iklim, ekonomi, ayrımcılıkla mücadele gibi alanlarda harekete geçilmesinin önemine işaret etti.

"2023 yılı korkunç acılar, şiddet ve iklim kaosunun yaşandığı bir yıl olmuştur. İnsanlık acı çekiyor" ifadesini kullanan Guterres, BM'nin, barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için çaba sarf etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

  • Antonio Guterres
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