Guterres, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginliğe karşı uyardı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan'daki gelişmelere ilişkin Guterres'in mesajını aktardı.

Guterres, "Mavi Hat" olarak tanımlanan İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik ve sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, aynı zamanda BM personelinin güvenliğinden de endişe duyduğunu ifade etti.

Taraflara gerginliği azaltma ve diplomatik çözüme odaklanma çağrısında bulunan Guterres, "İki tarafı da daha güvenli kılacak çözüm askeri çözüm değil." açıklamasını yaptı.

Guterres, sivillerin korunmasının öneminin altını çizerek diplomatik çabalara öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm taraflara BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaları çağrısında bulunan Guterres, aynı zamanda çatışmaya acilen son verilmesi ve istikrarın tesis edilmesini istedi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A BUGÜNKÜ SALDIRILARINDA 274 KİŞİ ÖLDÜ



İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 21'i çocuk, 39'u kadın 274'e yaralananların sayısının ise 1024'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.