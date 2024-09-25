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Dünya

Guterres: Meşru küresel kurumlar ve araçlar üretmeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM ve Bretton Woods sisteminin 21. yüzyılda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu belirterek 'Bugünün ve yarının meydan okumalarına cevap üretebilmek için güçlü, kapsayıcı ve meşru küresel kurumlar ve araçlar üretmeliyiz.' dedi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Guterres: Meşru küresel kurumlar ve araçlar üretmeliyiz
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BM Genel Sekreteri Guterres, 79. BM Genel Kurul toplantıları kapsamında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak uluslararası mekanizmaların daha işlevsel çalışmasını vurguladığı bir konuşma yaptı.

Guterres, BM ve Bretton Woods sisteminin 21. yüzyılda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek bu yeni meydan okumalara hep birlikte cevap üretmek zorunda olduklarını söyledi.

BM Geleceğin Zirvesi'nin söz konusu küresel meydan okumalara cevap verebilmek için bir ilk adım olduğunu vurgulayan Guterres, bu süreçte öne çıkan ana başlıkların finans, iklim değişikliği ve güçlü küresel kurumlar olduğunu belirtti.

Uluslararası finans kurumlarının az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarına daha adil şekilde cevap verecek biçimde yeniden organize edilmesi gerektiğini hatırlatan Guterres, bu konuda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kurumların çok değerli işler yaptığını ancak kaynakların artırılması ve daha adil dağıtılması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Bugünün ve yarının meydan okumalarına cevap üretebilmek için güçlü, kapsayıcı ve meşru küresel kurumlar ve araçlar üretmeliyiz. Adil ve temsiliyeti olan yönetişim, kapsamlı reformların kilidini açacak ilk adım olacaktır." diye konuştu.

G20 ülkelerinin bu başlıklarda güçlü adımlar atma niyetinde olduklarını ve bu tür toplantıların tam da bu sorunlarla yüzleşmek için iyi fırsatlar olduğunu ifade eden BM Genel Sekreteri, toplantıyı organize eden Brezilya'ya ve Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya da teşekkür etti.

Guterres, "G20 ülkelerinin güçlü katılımını teşvik ediyorum, buna BM kurumlarının reforme edilmesi ve Güvenlik Konseyi'nin Afrika, Asya, Pasifik, Latin Amerika ve Karayipleri daha fazla temsil edecek şekilde daha temsilci hale getirilmesi dahil." ifadelerini kullandı.

Bretton Woods Sistemi, 1944 yılında ABD'nin Bretton Woods bölgesinde toplanan BM Para ve Finans Konferansında uluslararası finans ve para yönetimiyle ilgili belirlenen temel ilke ve kurallara atıfla halen geçerli uluslararası para sistemi olarak tanımlanıyor.

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