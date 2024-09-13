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Dünya

Guterres: Orta Doğu'dan Sudan'a, Ukrayna'dan başka yerlere bombalar insanları öldürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çok taraflı kurumların bugünün gerçeklerine uyarlanması gerektiğini belirterek, reform çağrısını yineledi.

AA13 Eylül 2024 Cuma 17:59 - Güncelleme:
Guterres: Orta Doğu'dan Sudan'a, Ukrayna'dan başka yerlere bombalar insanları öldürüyor
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Guterres, 21 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde BM'de düzenlenen "Barış Çanı Töreni"nde konuştu.

BM'nin varoluş nedeninin barış olduğunu anımsatan Guterres, "Ancak barış tehdit altında, savaş ise yükselişte. Orta Doğu'dan Sudan'a, Ukrayna'dan başka yerlere kurşunlar ve bombalar insanları öldürüyor, yaralıyor. Cesetler üst üste yığılıyor, toplumlar travma geçiriyor, binalar enkaza dönüşüyor." uyarısında bulundu.

YENİ TEKNOLOJİ UYARISI

Guterres, jeopolitik bölünmüşlükler, eşitsizlik ve dezenformasyonun da artışta olduğunu ifade ederek, yeni teknolojilerin kontrolsüz bir şekilde silahlandırdığına dikkati çekti.

Uluslararası kurumların söz konusu sorunlarla mücadele etmek için "daha iyi konumda" olmaları gerektiğini savunan Guterres, 22-23 Eylül'de düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi"nin bu bağlamda önemli bir fırsat teşkil ettiğine işaret etti.

REFORM VE YENİDEN CANLANMA VURGUSU

Guterres, bu zirvede "reform ve yeniden canlanma" sürecinin başlatılabileceğini söyleyerek, "Çok taraflı kurumları, İkinci Dünya Savaşı döneminin yerine bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri, "barış kültürünü" geliştirmek gerektiğinin altını çizerek BM karargahının bahçesinde bulunan barış çanını çaldı.

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