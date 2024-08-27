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Dünya

Guterres, Pasifik'e dikkati çekti: Dünya harekete geçmeli

Tonga'da Pasifik liderleriyle görüştüğü toplantının ardından açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, deniz seviyesinin yükseldiğini ve bunun insan yapımı olduğunu ifade ederek, “Dünya harekete geçmeli ve çok geç olmadan SOS'e (acil durum sinyali) cevap vermelidir” dedi.

DHA27 Ağustos 2024 Salı 10:43 - Güncelleme:
Guterres, Pasifik'e dikkati çekti: Dünya harekete geçmeli
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BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerini küresel emisyonları önemli ölçüde azaltmaya, fosil yakıtları hızla kullanımdan kaldırmaya ve insanları mevcut ve gelecekteki risklerden korumak için iklim adaptasyonu yatırımlarını büyük ölçüde artırmaya çağırdı. Guterres ayrıca Pasifik'teki iklim değişikliğiyle ilgili yeni bir araştırmayı açıklayarak, bölgenin deniz seviyesinde ve deniz sıcaklığındaki artışının küresel ortalamanın çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

"PASİFİK'İ KURTARIRSAK KENDİMİZİ DE KURTARIRIZ"

Guterres, "Bu çılgınca bir durum: yükselen denizler tamamen insanlığın yarattığı bir kriz. Yakında neredeyse hayal bile edilemeyecek bir ölçeğe ulaşacak ve bizi güvenliğe geri götürecek bir cankurtaran botu olmayacak. Ama Pasifik'i kurtarırsak, kendimizi de kurtarırız. Dünya harekete geçmeli ve çok geç olmadan SOS'a cevap vermelidir. Bugünkü raporlar, Güneybatı Pasifik'teki deniz seviyelerinin küresel ortalamadan daha fazla yükseldiğini, bazı yerlerde son 30 yıldaki küresel artışın iki katından fazla arttığını doğruluyor. Pasifik adaları benzersiz bir şekilde korunaklı, nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı kıyıdan 5 kilometre uzaklıkta yaşıyor ve altyapının yarısı denize 500 metre uzaklıkta bulunuyor" dedi.

KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞINA DİKKATİ ÇEKTİ

Guterres ayrıca 2023 yılında Pasifik'te çoğunluğu fırtına veya sellerle ilgili olmak üzere 34 'tehlikeli olay' bildirildiğini ve bunların 200'den fazla ölüme yol açtığını ve bölgedeki 25 milyondan fazla insanı etkilediğini ifade etti. Genel Sekreter Guterres küresel sıcaklık artışına da dikkat çekerek, ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılmasının, dünyaya 'Grönland ve Batı Antarktika buzullarının geri döndürülemez çöküşünü ve beraberinde getireceği felaketleri önleme' konusunda mücadele şansı vereceğini vurguladı.

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