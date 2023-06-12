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Dünya

Guterres, Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın, gelecek ay süresi dolacak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme ihtimalinden endişe duyduğunu belirtti.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
Guterres, Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişeli
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Guterres, düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması girişiminin sürdürülmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Rusya'nın girişimden çekilme ihtimalinden endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Guterres, "Öncelikle evet, bundan endişe duyuyorum ancak girişimin sürmesi ve Rusya'nın ihraçlarını kolaylaştırmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

- Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

18 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmaya ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bunun uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.

  • BM Genel Sekreteri Guterres
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