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Dünya

Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya İHA ve füze saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya'nın Ukrayna şehir ve kasabalarına yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarını şiddetle kınadığı açıklandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 23:22 - Güncelleme:
Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya İHA ve füze saldırılarını kınadı
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BM Sözcülük Ofisinden, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Saldırıların, siviller ve sivil altyapıları da hedef aldığı aktarılan açıklamada, en az 24 sivilin öldürüldüğü, 134'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, siviller ve sivil altyapılara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğinin ve kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Saldırıların acilen sonlandırılması istenen açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya'nın Ukrayna şehir ve kasabalarına yönelik İHA ve füze saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın bugün ülkesine düzenlediği yoğun insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarında kritik öneme sahip altyapıyı, sanayiyi ve askeri tesisleri hedef aldığını bildirmişti.

Rus ordusunun, gece saatlerinde Ukrayna topraklarına 36 "Şahed" model İHA'larla saldırdığına dikkati çeken Zalujnıy, Rusya'nın yerel saatle 06.00 sularında da 18 Tu-95MS uçağından en az 90 seyir füzesi fırlattığını kaydetmişti.

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