Guterres: Uluslararası hukuka göre açık bir ihlal

AA 19 Ocak 2021 Salı 13:07 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 13:11

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in İsrail makamlarının çoğu işgal altındaki Batı Şeria'nın derinliklerinde bulunan yaklaşık 800 yerleşim konutu için plan sunma kararından derin endişe duyduğunu kaydetti.

Guterres, açıklamada "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yeri kurulmasının herhangi bir yasal meşruiyeti olmadığını ve uluslararası hukuka göre açık bir ihlal teşkil ettiğini" aktardı.

- İsrail'e Batı Şeria'daki yeni yerleşim inşasını durdurma çağrısı

BM Genel Sekreter'i İsrail'i; iki devletli çözüm ile adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil eden bu tür kararları durdurmaya ve tersine çevirmeye çağırdı.

Guterres, yerleşim yerlerinin genişletilmesinin; çatışma riskini artırdığı, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını engellediği, işgalin sona ermesi ve 1967 öncesi sınırlara dayanan bitişik, egemen ve yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulması olasılığını yıprattığı konusunda uyardı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi, pazar günü Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını duyurmuştu.

Aynı örgüt daha önceki açıklamalarında, İsrail hükümetinin Donald Trump'ın başında olduğu ABD yönetimi döneminde Batı Şeria'daki yerleşimlerini öncekilere göre ikiye katladığını ilan etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" açıklamıştı.

- Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bir çeşit üs görevi gören ve sonrasında başka yapıların eklenmesiyle büyüyen bu küçük yerleşim birimleri genellikle birkaç karavan ya da tuğla ve tenekeden yapılmış evlerden oluşuyor.