BM Genel Sekreteri Guterres G20 liderlerine daha cesur adımlar atmaları çağrısında bulundu

Guterres, G20 zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gitmeden önce, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerin daha adil bir dünya için birlikte çalışmaları gerektiğine işaret etti.

Dünyanın bir "güven krizi" ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Guterres, "G20 devlet başkanlarının iklim değişikliğinden eşitsizliğe kadar önemli problemler karşısında daha etkin bir liderlik sergilemeleri gerekiyor." dedi.

Dünyada adaletsizliğin gittikçe arttığını dile getiren Guterres, ticaretle ilgili ihtilaflar ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiye daha da büyük baskı getirdiğini söyledi.

İklim değişikliğinin sosyal, ekonomik ve çevresel maliyetlerine değinen Guterres, bu konuyla ilgili hemen harekete geçilmezse, daha fazla doğal afet ve hava kirliliğinin küresel ekonomiye maliyetinin 2050'ye kadar 21 trilyon dolara ulaşabileceğine dikkat çekti.

Guterres, G20 üyelerinin küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının 4'te 3'ünün daha fazlasından sorumlu olduklarını vurgulayarak liderlerin iklim konusunu çözmek için gereken para ve güce sahip olduklarına işaret etti.

Guterres'den Kore barış sürecine destek

BM Genel Sekreteri Guterres, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile New York'ta yaptığı görüşmede, BM'nin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve barış sürecini desteklediğini ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada dün yapılan görüşmede Guterres'i yarımadadaki durumla ilgili bilgilendiren Kang'ın, BM'nin yarımadanın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için sarf edilen çabalara desteğini istediği belirtildi.

Guterres'in, Seul'ün girişimlerine desteğini teyit ettiği ifade edildi.