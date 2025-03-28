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Dünya

Guterres'den Putin'e: Ukrayna'nın meşru hükümetine saygı duyulması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 'geçici yönetim' önerisinin ardından, 'Ukrayna'nın meşru bir hükümeti var ve buna saygı duyulması gerekiyor.' dedi.

AA28 Mart 2025 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Guterres'den Putin'e: Ukrayna'nın meşru hükümetine saygı duyulması gerekiyor
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Guterres, BM'de basına konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM'nin Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerine ilişkin ABD ile bazı temasları olduğunu belirten Guterres, ancak BM'nin müzakerelere dahil olmadığını söyledi.

Guterres, Putin'in "Ukrayna'ya BM, ABD ve Avrupa ülkeleri himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir." önerisine ilişkin ise "Ukrayna'nın meşru bir hükümeti var ve buna saygı duyulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"GEÇİCİ BİR YÖNETİM GETİRİLEBİLİR"

Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için meşru bir yönetim olması gerektiğini belirterek, "Prensip olarak, Ukrayna'da BM, ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir." önerisinde bulunmuştu.

BM'nin daha önce Yugoslavya ve Papua Yeni Gine'de benzer çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Bu da Ukrayna'da seçeneklerden birisi olabilir. Böylelikle dünya çapında tanınacak ve güvenilir olacak meşru belgeler imzalamak mümkün olabilecektir." demişti.

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