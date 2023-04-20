Guterres'den, Sudan için Ramazan Bayramı boyunca ateşkes çağrısı

Guterres, Afrika Birliğince sanal ortamda düzenlenen Sudan toplantısının ardından New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda tüm taraflar arasında Sudan'da çatışmanın hemen sonlandırılması gerektiği yönünde mutabakat olduğuna dikkati çeken Guterres, kendisinin gerginliği düşürmek ve siyasi diyaloğun başlaması için destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Guterres, "İlk etapta temel öncelik olarak Ramazan Bayramı boyunca sürecek üç günlük ateşkes çağrısında bulunuyorum. Böylelikle çatışma bölgesinde sıkışan sivillerin yer değiştirmesine, tıbbi tedavi almasına ve başka ihtiyaçlarını tedarik etmesine imkan sağlanacaktır." dedi.

Çatışmaların sonlanmasının ardından başarılı geçiş süreci için hemen diyalog oluşturulmasının önemine işaret eden Guterres, öncelikle sivil hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

- SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA



Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.