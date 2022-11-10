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Dünya

Guterres'in hatası COP27'deki katılımcıları güldürdü!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres, Mısır'daki BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP27) bir oturumunda konuşma kağıtlarını karıştırdı. Durumu fark eden Guterres, doğru kağıtları alarak katılımcılardan özür diledi.

IHA10 Kasım 2022 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Guterres'in hatası COP27'deki katılımcıları güldürdü!
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Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP27), renkli anlara sahne oldu. BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, dün dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının kaynaklarına ilişkin gerçekleştirilen oturumun açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasına, "Dünya iklim krizine karşı yarışı kaybediyor, ama ben sizin sayenizde umutluyum. Karar alıcılardan hesap sormakta acımasız davrandınız" diye başlayan Guterres, bir süre sonra duraksadı ve konuşma kağıtlarını karıştırdığını fark etti. Guterres gülerek, "Sanırım bana yanlış konuşma kağıdı verildi" deyince salondan kahkaha sesleri yükseldi. Doğru kağıtları alan Guterres, oturumun ardından başka bir etkinlikte gençlerle bir araya geleceğini, onlara yönelik konuşmasını okuduğunu ifade ederek, "Küçük bir karışıklık oldu, özür dilerim" dedi.

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