Guterres'in Suriye'deki kayıp kişilerle ilgili kuruluş teklifine muhalefetten destek

BM Genel Sekreteri Guterres'in, Suriye'deki kayıp kişilerle ilgili yeni bir uluslararası kuruluş kurma ile ilgili 28 Mart'taki çağrısı, tutuklular dosyasını yeniden gündeme taşıdı.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) verilerine göre, Esed rejiminin zindanlarında tutulanlardan en az 135 bininin bilgileri tespit edildi. Rejimin zindanlarında tutulduğu belgelenen bu kişilerden 95 bininden fazlasından ise haber alınamıyor.

Suriye'de büyük bir kısmı Beşşar Esed rejimi güçlerince alıkonulan kişilerden 111 binden fazlasının akıbeti bilinmiyor.

- "ÖZEL VE BAĞIMSIZ BİR KURULUŞUN KURULMASINI İLK TALEP EDENLERDENİZ"

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, Guterres'in Suriye'deki kayıp kişilerle ilgili kuruluş teklifini AA muhabirlerine değerlendirdi.

Mustafa, Suriye halkının çektiği acıların son bulması için bu tür girişimleri önemli gördüklerini vurgulayarak, "Esed rejiminin, Suriye halkına karşı işlediği suçları dünyaya hatırlatmak için yapılan bu çağrıyı değerli buluyoruz. Tutukluların serbest bırakılması ve kayıplara karışanların akıbetinin ortaya çıkarılması için özel ve bağımsız bir kuruluşun kurulmasını ilk talep edenlerdeniz." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin baskı görmedikçe alıkoyduğu kişilerin akıbeti ve durumları hakkında bilgi paylaşmaya hazır olmadığını belirten Mustafa, "Uluslararası toplum, tutukluların serbest bırakılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması konusunda Esed rejimine herhangi ciddi bir baskı yapmadı." dedi.

- "TUTUKLAMA MERKEZLERİNİ DENETİMLERE AÇMASI İÇİN REJİME BASKI YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Mustafa, tutuklular dosyasının çözüme kavuşması için büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

"Tutuklular dosyası, öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor." diyen Mustafa, şunları söyledi:

"Görüştüğümüz ilgili uluslararası kesimlere tutukluların serbest bırakılması ve kayıpların akıbetlerinin ortaya çıkarılması konularının müzakereye açık olmadığını ve asla siyasi pazarlık aracı olmayacağını vurguluyoruz. Kayıp kişilerinin akıbetlerinin ortaya çıkarılması ve serbest bırakılmaları için BM'ye bağlı kuruluşlardan ve uluslararası örgütlerden her fırsatta tutuklama merkezlerini denetimlere açması için rejime baskı yapmasını istiyoruz."

- AF YASALARINA "KANDIRMACA" AÇIKLAMASI

Esed rejiminin iç savaş boyunca çıkardığı "af yasalarına" da değinen Mustafa, söz konusu yasaların "düzmece" ve uluslararası toplumu kandırmaya yönelik olduğunu dile getirdi.

Mustafa, "Rejimin duyurduğu sözde af yasalarından siyasi tutuklular ve akıbetleri hakkında bilgi alınamayanlar faydalanmadı. Ayrıca rejim, bu yasalarla da muhalif halkı kandırıp tekrar alıkoymayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.