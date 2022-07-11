Guterres'ten dikkat çeken 'Suriye' açıklamsı

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Guterres'in Güvenlik Konseyini, Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardımların geçiş yetkisini uzatmak için anlaşmaya çağırdığını söyledi.

Farhan Haq, "Güvenlik Konseyi üyeleri arasında Suriye'ye yardım transfer yetkisinin uzatılmasına ilişkin devam eden tartışmaların sonucunu dört gözle bekliyoruz. Üyelerin anlaşması, Suriye'deki yüz binlerce kişiye hayat kurtaracak yardımların ulaşması için çok önemli." diye konuştu.

Haq, Guterres'in BMGK üyeleriyle önceki oturumlarda, 10 Temmuz'da sona eren yetkisinin uzatılması için Suriyelilere yardım sağlamaya devam etmenin önemi hakkında konuştuğunu hatırlattı.

BMGK'da karar alınabilmesi için Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin hep birlikte onay vermesi gerekiyor. Beş daimi üyeden birinin veto etmesi durumunda karar alınamıyor.

Suriye'ye yapılan sınır ötesi yardımlar, cuma toplanan Güvenlik Konseyinde Rusya'nın vetosu nedeniyle dün itibarıyla sona ermişti.