Guterres'ten Etiyopya'ya insani yardım çağrısı

AA 6 Ekim 2021 Çarşamba 23:52 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 23:52

BM Güvenlik Konseyi'ni Etiyopya'daki insani durum ve 7 BM çalışanının ülkeden kovulması hakkında bilgilendiren Guterres; Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde 7 milyona yakın kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Guterres, ülkenin kuzeyinde çatışmaların yaşandığı Tigray'da "400 bin kişinin kıtlık benzeri koşullarda yaşadığını", insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını söyledi.

Yakıt ve ilaç gibi insani yardımların gönderilmesinin engellendiğini kaydeden Guterres, Etiyopya hükûmetine ülkedeki insani kriz karşısında yardımların ulaştırılabilmesi için engelsiz erişim çağrısı yaptı.

Ülkede tüm tarafların insan hakları ihlalleri işlediğini anlatan Guterres, kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddet olaylarından ise özellikle derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Guterres ayrıca Etiyopya hükûmetinin istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden kovduğu 7 BM çalışanının geri dönmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

- Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek, 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükûmet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrasında karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sadece Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelirken, kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.