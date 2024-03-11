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Dünya

Guterres'ten Gazze için acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'için acil ateşkes çağrısında bulundu.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Guterres'ten Gazze için acil ateşkes çağrısı
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Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Dünya genelinde Müslümanların barış, uzlaşı ve dayanışma değerlerini kutladığı ve yaydığı ramazan ayının başladığını dile getiren Guterres, "Ramazanın başlamasına rağmen Gazze'de öldürme, bombalama ve katliam devam ediyor." dedi.

Gazze'de çatışmanın 6. ayına girildiğini anımsatan Guterres, "Bugün ramazanın ruhuna uygun bir şekilde silahların susturulması ve gerekli düzey ve hızda hayat kurtarıcı yardımın ulaştırılması için tüm engellerin kaldırılması için güçlü bir çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

Guterres, tüm esirlerin serbest bırakılmasını da talep ederek, "Dünyanın gözü üzerimizde. Tarihin gözü üzerimizde. Kafamızı başka tarafa çeviremeyiz. Önlenebilir ölümlerin önüne geçmek için harekete geçmeliyiz." dedi.

Görevi boyunca görülmemiş düzeyde sivil can kaybı ve yıkıma şahit olduğuna dikkati çeken Guterres, Gazze'ye yardımların çok az girebildiğini, adeta "damladığını" söyledi.

Guterres, uluslararası insancıl hukukun yerle bir edildiğini kaydederek, İsrail'in Refah'a saldırmasının Gazze halkını daha derin bir cehennem çemberine iteceği konusunda uyardı.

Gazze'deki çatışmanın kurbanı olan aile yakınlarının haykırışına kulak vermek gerektiğinin altını çizen Guterres, İsrailli ve Filistinli aile yakınlarının acilen harekete geçilmesini beklediklerini aktardı.

Guterres, Sudan'da da ramazan ayı boyunca ateşkes çağrısında bulunarak, "Gazze'de, Sudan'da ve diğer yerlerde artık barış zamanı." ifadelerini kullandı.

  • BM Genel Sekreteri Guterres
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  • 7 ekim

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